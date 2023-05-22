Gün ortasında piyasaların durumu! Borsa, döviz ve altın hareketlendi Türkiye seçim atmosferinde ilerlerken piyasaların nabzı yükselmeye başladı. Haftanın ilk günü gün ortasında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 35'i yükselirken, 61'i değer kaybetti.

AA

Piyasalarda gün ortasına bakıldığında İstanbul serbest piyasada dolar 19,8240 liradan, euro ise 21,4470 liradan satıldığı görülüyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2440 ve dolar/yen paritesi 137,9 düzeyinde seyrediyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,24 azalışla 4.490,97 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,76 puan değer kaybetti.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,75, hizmetler endeksi yüzde 0,15 ve teknoloji endeksi yüzde 1,14 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,20 değer kazandı.

Hisselerden 35'i yükselirken, 61'i düştü

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 35'i yükselirken, 61'i değer kaybetti.

En çok işlem gören hisse senetleri

En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Koç Holding, İş Bankası (C) ve Koza Altın İşletmeleri oldu.

Altının onsu 1.980 dolar seviyesinde

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.980 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 azalışla 75,4 dolardan işlem görüyor.

İstanbul Kapalıçarşı'daki altın fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 1.261 lira

Çeyrek: 2 bin 85 lira

Cumhuriyet altını: 8 bin 495 lira

Tam altın: 8 bin 340 lira

Yarım altın: 4 bin 170 lira