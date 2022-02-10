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    Güncel altın fiyatları 10 Şubat 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın alım satım işlemi yapacak olanlar, altın fiyatlarındaki son durum nasıl merak ediyor. Güne yükselişle başlayan gram ve çeyrek ne kadar, kaç TL? İşte 10 Şubat 2022 güncel altın fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2022 - 11:48
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    Güncel altın fiyatları 10 Şubat 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatları, alıcı ve satıcıların anbean takip ettiği konular arasında.

    Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor. Fiyatlardaki iniş ve çıkışlar dikkat çekerken yatırımcılar anbean piyasaya dair incelemelerini sürdürüyor.

    Düne göre düşüş yaşayan gram altın 797 liradan işlem görürken çeyrek ise 1314 lira oldu.

    Peki 10 Şubat 2022 Perşembe altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..

    10 ŞUBAT 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 797,64

    SATIŞ: 797,71

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.297,00

    SATIŞ: 1.314,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 5.190,00

    SATIŞ: 5.235,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.603,00

    SATIŞ: 2.627,00

    REŞAT ALTIN

    ALIŞ: 5.222,47

    SATIŞ: 5.267,95

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 727,04

    SATIŞ: 730,84

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.831,34

    SATIŞ: 1.831,60

    Güncel altın fiyatları 10 Şubat 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1


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