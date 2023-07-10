Güncel altın fiyatları! 10 Temmuz'da altın fiyatları yükseliş seyrinde Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.616 lira seviyesinde işlem görüyor.

AA

Altın fiyatlarındaki artışın sürüp sürmeyeceği merak konusu.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı günü, önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 1.613 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1.616 liradan işlem görüyor.

İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada çeyrek altın 2 bin 668 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 870 liradan satılıyor.

Kapalıçarşı'da tam altın 10 bin 672 ve yarım altın ise 5 bin 335 lirada.

Ons altın 1.625 dolar

Altının ons fiyatı, cuma günü yüzde 0,8 artışla 1.926 dolarla kapanışın ardından şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 1.925 dolardan işlem görüyor.

Piyasalar karışık seyirde

Analistler, küresel piyasalarda, enflasyon ve resesyon endişesiyle yeni haftaya karışık bir seyirle başladığını belirterek, yatırımcıların odağında bu hafta ABD'de açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerinin bulunduğunu ifade etti.

Ons altında destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 ve 1.900 doların destek, 1.930 ve 1.940 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.