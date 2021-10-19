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    Güncel altın fiyatları 19 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın piyasasını takip eden vatandaşlar, son dakika altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Hızlı yükselişin akabinde 19 Ekim Salı günü gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte son rakamlar...
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 11:43
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    Güncel altın fiyatları 19 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, yakından takip ediliyor.

    Güncel piyasalarda yükselişini sürdüren gram altının fiyatı 532 lira sınırından, çeyrek altın ise yeni bir rekor kırarak 875 liradan işlem görüyor.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

    Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor.

    İşte 19 Ekim 2021 Salı günü güncel altın fiyatları..

    19 EKİM 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 532,28

    SATIŞ: 532,36

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.781,99

    SATIŞ: 1.782,29

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 860,00

    SATIŞ: 875,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 3.445,00

    SATIŞ: 3.488,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 1.720,00

    SATIŞ: 1.751,00

    REŞAT ALTIN

    ALIŞ: 3.477,47

    SATIŞ: 3.520,95

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 482,37

    SATIŞ: 485,06

    Güncel altın fiyatları 19 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

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