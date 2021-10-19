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Güncel altın fiyatları 19 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Güncel altın fiyatları 19 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın piyasasını takip eden vatandaşlar, son dakika altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Hızlı yükselişin akabinde 19 Ekim Salı günü gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte son rakamlar...