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- Güncel altın fiyatları 29 Aralık 2021: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Güncel altın fiyatları 29 Aralık 2021: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
- Haber Merkezi
- 29.12.2021 - 11:26
Altın fiyatları anbean yatırımcısının merceğinde...
Anlık yükseliş ve düşüşler, altın alacak veya bozduracaklar tarafından inceleniyor.
Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası tebliğine göre, 28 Aralık 2021 tarihi itibariyle altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde Türk Lirası mevduat hesabına çevrilecek.
Vatandaşlar altın almadan önce son rakamları araştırıyor.
Bugün gram altın fiyatı 701 lira sınırından işlem görürken çeyrek altın ise 1174 liraya geriledi.
Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.
29 Aralık Çarşamba 2021 altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..
29 ARALIK 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 701,26
SATIŞ: 701,41
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.140,00
SATIŞ: 1.174,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 4.559,00
SATIŞ: 4.674,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.280,00
SATIŞ: 2.352,00
REŞAT ALTIN
ALIŞ: 4.591,47
SATIŞ: 4.706,95
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 648,10
SATIŞ: 659,24
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.802,68
SATIŞ: 1.802,98