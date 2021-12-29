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Güncel altın fiyatları 29 Aralık 2021: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Güncel altın fiyatları 29 Aralık 2021: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın alım-satım yapacak olanların gündeminde yer alan güncel altın fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Peki 29 Aralık Çarşamba 2021 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?