Euro
13.6092
1.66%
Dolar
12.0540
1.96%
Altın
698.7220
1.79%
Borsa
1,868.93
1.00%
Bitcoin
585.035
-0.50%
BTXN Coin
37.00
-2.37%
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Güncel altın fiyatları 29 Aralık 2021: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın alım-satım yapacak olanların gündeminde yer alan güncel altın fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Peki 29 Aralık Çarşamba 2021 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2021 - 11:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Güncel altın fiyatları 29 Aralık 2021: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatları anbean yatırımcısının merceğinde...

    Anlık yükseliş ve düşüşler, altın alacak veya bozduracaklar tarafından inceleniyor.

    Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası tebliğine göre, 28 Aralık 2021 tarihi itibariyle altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde Türk Lirası mevduat hesabına çevrilecek.

    Vatandaşlar altın almadan önce son rakamları araştırıyor.

    Bugün gram altın fiyatı 701 lira sınırından işlem görürken çeyrek altın ise 1174 liraya geriledi.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.

    29 Aralık Çarşamba 2021 altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

    29 ARALIK 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 701,26

    SATIŞ: 701,41

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.140,00

    SATIŞ: 1.174,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 4.559,00

    SATIŞ: 4.674,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.280,00

    SATIŞ: 2.352,00

    REŞAT ALTIN

    ALIŞ: 4.591,47

    SATIŞ: 4.706,95

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 648,10

    SATIŞ: 659,24

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.802,68

    SATIŞ: 1.802,98

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir