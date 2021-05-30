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    Güncel altın fiyatları 30 Mayıs 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Ons altındaki artış, piyasaları da etkiliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 30 Mayıs 2021 güncel altın fiyatları..
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2021 - 09:50
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    Güncel altın fiyatları 30 Mayıs 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar, yatırımlarını doğru yönlendirmek için altın fiyatlarındaki anlık rakamları ve değişimleri merak ediyor.

    Altının onsundaki artış ve iç piyasada dolar kurunun yönünü yukarı çevirmesi altın fiyatlarının artmasını sağladı. Bu yükseliş yatırımcısını sevdirirken, "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları da araştırılmaya başlandı.

    Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 30 Mayıs 2021 Pazar günü güncel altın fiyatları..

    30 MAYIS 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    ALTIN ONS

    Altın ONS alış: 1.903,58

    Altın ONS satış: 1.903,86

    GRAM ALTIN FİYATI

    Gram altın alış: 524,21

    Gram altın satış: 524,29

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek altın alış: 840,00

    Çeyrek altın satış: 863,00

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    Cumhuriyet altını alış: 3.334,00

    Cumhuriyet altını satış: 3.438,00

    YARIM ALTIN FİYATI

    Yarım altın alış: 1.668,00

    Yarım altın satış: 1.726,00

    REŞAT ALTIN FİYATI

    Tam altın alış: 3.366,47

    Tam altın satış: 3.470,95

    22 AYAR BİLEZİK

    22 Ayar bilezik satış: 473,18

    22 Ayar bilezik alış: 478,02

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