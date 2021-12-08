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- Güncel altın fiyatları 8 Aralık 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Güncel altın fiyatları 8 Aralık 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
- Haber Merkezi
- 08.12.2021 - 12:02
Altın almak veya altın bozdurmak isteyenler, fiyat değişimlerini yakından takip ediyor.
Piyasalarda hareketlilik sürerken, yatırımcıların endişesi de artıyor.
Döviz ve koronavirüs varyantı faktörlerinin etkili olduğu altın fiyatları, inişli ve çıkışlı...
Bugün gram altın fiyatı 783 lira sınırından işlem görürken çeyrek altın ise 1271 lira civarına inerek düne göre düşüş yaşadı.
Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. Ekonomi gündemini takip edenler tarafından "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.
8 Aralık Çarşamba 2021 altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..
8 ARALIK 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 782,70
SATIŞ: 782,94
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.246,00
SATIŞ: 1.271,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 4.989,00
SATIŞ: 5.063,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.492,00
SATIŞ: 2.545,00
REŞAT ALTIN
ALIŞ: 5.021,47
SATIŞ: 5.095,95
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 707,64
SATIŞ: 714,95
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.788,27
SATIŞ: 1.788,64