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    Güncel altın fiyatları 8 Aralık 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Yatırımcılar "bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar" sorusuna anbean yanıt arıyor. İşte 8 Aralık Çarşamba 2021 güncel altın fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 12:02
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    Güncel altın fiyatları 8 Aralık 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın almak veya altın bozdurmak isteyenler, fiyat değişimlerini yakından takip ediyor.

    Piyasalarda hareketlilik sürerken, yatırımcıların endişesi de artıyor.

    Döviz ve koronavirüs varyantı faktörlerinin etkili olduğu altın fiyatları, inişli ve çıkışlı...

    Bugün gram altın fiyatı 783 lira sınırından işlem görürken çeyrek altın ise 1271 lira civarına inerek düne göre düşüş yaşadı.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. Ekonomi gündemini takip edenler tarafından "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

    8 Aralık Çarşamba 2021 altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

    8 ARALIK 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 782,70

    SATIŞ: 782,94

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.246,00

    SATIŞ: 1.271,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 4.989,00

    SATIŞ: 5.063,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.492,00

    SATIŞ: 2.545,00

    REŞAT ALTIN

    ALIŞ: 5.021,47

    SATIŞ: 5.095,95

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 707,64

    SATIŞ: 714,95

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.788,27

    SATIŞ: 1.788,64

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