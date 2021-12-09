Güncel döviz kuru 9 Aralık 2021: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Güncel döviz kuru 9 Aralık 2021: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Dolar ve euro kurunu anbean takip edenler, güncel döviz kurlarına göz atıyor. Peki bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 9 Aralık Perşembe dolar ve euroda son durum.

Türkiye'de döviz kurlarında hareketlilik sürüyor...

İniş ve çıkışlar yatırımcısını tedirgin ederken, dolar ve euro ne kadar oldu yakından takip ediliyor.

Yılın son FED toplantısı yakından takip edilirken, Merkez Bankası'nın haftalık verileri de göz önünde bulunduruluyor. Ekonomi gündemini takip edenler, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını araştırıyor.

Peki, 9 Aralık Perşembe 2021 dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

DOLAR NE KADAR?

1 dolar, bugün saat 10.40 itibarıyla 13,76 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Güne yükselişle başlayan euro ise 15.57 liradan işlem görüyor.