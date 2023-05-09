Güne yükselişle başladı! Altın kendi rekorunu tazeledi Altının gram fiyatı, İstanbul Kapalıçarşı'da 1.270 lira seviyesinden işlem görüyor.

AA

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,25 artışla 1.268 liradan tamamlamıştı.

Altının onsu dün 2 bin 24 dolarken bugün 2 bin 25 dolar seviyesine yükseldi.

Yurt içindeki altın fiyatı da ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazandı.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.270 lirada seyrederken çeyrek altın 2 bin 99 liradan, tam altın 8 bin 396 liradan, yarım altın 4 bin 198 liradan ve Cumhuriyet altını ise 8 bin 552 liradan satılıyor

Artan risk algısı "güvenli liman"a kazandırdı

Analistler, ABD'de devam eden borç krizi ve para politikasına ilişkin belirsizliklere işaret ederek, artan risk algısının "güvenli liman" olarak kabul edilen altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

ABD'de enflasyon verisi açıklanacak

ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerde bulunduğunu belirten analistler, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee'nin "hazirandaki toplantıdan çıkacak faiz kararını değerlendirmek için henüz erken olmakla birlikte üretici fiyatlarının deflasyonist bir ortama girdiğini" söylediğini aktardı.

Fed'in gelecek ayki toplantıda 25 baz puan faiz artışına gideceği ihtimali fiyatlandırılıyor

Analistler, söz konusu gelişmelerin tahvil piyasalarında satış baskısını desteklediğini ifade ederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ayki toplantıda 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik ihtimalin yüzde 15 seviyesine yükseldiğini vurguladı.

Ons altının destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 20 ve 2 bin doların destek, 2 bin 40 ve 2 bin 70 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.