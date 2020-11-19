Güneş enerjili arıtma tesisinden yılda 1 milyon lira tasarruf

Yalova'da, 6 milyon liraya arıtma havuzlarını güneş enerjisi sistemiyle donatan YASKİ, ihtiyacı olan enerjinin üçte birini kendisi üretiyor ve yılda 120 bin liralık enerjiyi satarak kazanç sağlıyor.

Yalova'da, 6 milyon liraya arıtma havuzlarını güneş enerjisi sistemiyle donatan YASKİ, ihtiyacı olan enerjinin üçte birini kendisi üretiyor.

Yalova Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanalizasyon Yapma ve İşletme Birliği (YASKİ), arıtma havuzlarının üzerine kurulu güneş enerjisi sistemiyle bir taraftan 1 milyon lira tasarruf ederken diğer yandan da yılda 120 bin liralık enerjiyi de satarak kazanç elde ediyor.

YASKİ, arıtma havuzlarının üzerine kurulu 3 bin 360 güneş paneli ile ihtiyacı olan enerjinin üçte birini kendisi üretiyor.

YASKİ Başkanı Ahmet Kumali, güneş enerji sistemini, enerji maliyetlerini aşağıya çekebilmek için hayata geçirdiklerini söyledi. 2019 yılında projenin enerji üretmeye başladığını aktaran Kumali, "Bu proje ile Türkiye'ye örnek olduk. Yaklaşık 15 aydır sistemimiz aktif olarak çalışıyor. Tesisimiz güneş enerjisiyle elektrik enerjisini üreten ilk arıtma tesisidir. 4 havuz üzerinde 3 bin 360 panelden oluşuyor." diye konuştu.

"SADECE ARIZALI PANEL DEVRE DIŞI KALIYOR"

YASKİ Birlik Müdürü Yasin Bıyıklı da panellere takılı invertörler sayesinde tüm panelleri tek yerden kontrol edebilme olanağına da sahip olduklarına değinerek, arıza vermesi durumunda sadece arızalı panelin devre dışı kaldığını, bağlı diğer tüm panel grubunun ise enerji üretmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.