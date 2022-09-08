Güneş enerjisi AB'yi 29 milyar euro doğagaz ithalatından kurtardı

Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'da enerji krizine neden oldu ve arayışa giren kıta yenilenebilir enerjiye yoğunlaşma kararı aldı.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Ember'in verilerine göre, Avrupa Birliği'nde (AB) mayıs-ağustos döneminde güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payının yüzde 12,2 ile rekor seviyeye ulaşması, AB'yi 29 milyar euro potansiyel doğalgaz ithalatından kurtardı.

Güneş enerjisinden 99,4 teravatsaat üretim yapıldı

Ember'in, AB ülkelerinin aylık elektrik üretimlerini baz alarak yaptığı analize göre, mayıs-ağustos döneminde güneş enerjisinden 99,4 teravatsaat elektrik üretildi.

Bu üretim geçen yılın aynı döneminde üretilen 77,7 teravatsaate oranla yüzde 28 artış gösterdi. Güneş enerjisinin toplam elektrik üretimindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 9,4 seviyesindeydi.

Kömürün elektrik üretimindeki payı yüzde 16,5

Bu yıl mayıs-ağustos döneminde toplam elektrik üretiminde yüzde 12,2'lik pay alarak rekor kıran güneş enerjisi, yüzde 11,7 payı olan rüzgar ve yüzde 11 payı olan hidroelektriği geride bıraktı. Aynı dönemde kömürün elektrik üretimindeki payı ise yüzde 16,5 olarak hesaplandı.

AB üyesi ülkelerin 18'inde güneşin elektrik üretimindeki payı rekora gidiyor

AB üyesi ülkelerin 18'inde güneşin elektrik üretimindeki payı ülke bazında da rekor kırdı. Söz konusu dönemde Hollanda'nın elektriğinin yüzde 22,7'si, Almanya'nın elektriğinin yüzde 19,3'ü ve İspanya'nın elektriğinin yüzde 16,7'si güneşten elde edildi.

AA'nın haberine göre bu oranlar Yunanistan'da yüzde 15,3, İtalya'da ve Macaristan'da sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 14,7 oldu. Belçika ve Danimarka'da güneşin elektrik üretimindeki payı sırasıyla yüzde 12,8 ve 12,9 olarak hesaplandı.

Polonya'da ise 2018'den beri güneş enerjisinden elektrik üretiminde görülen en yüksek büyüme kaydedildi. Ülkenin elektrik üretiminde güneşin payı 26 kat, Finlandiya ve Macaristan'da 5 kat arttı.

Güneş santral kapasiteleri büyüdü

Güneşin elektrik üretimindeki payının artması güneş enerjisi santrallerinin kapasitesindeki istikrarlı büyümeden kaynaklandı. Güneş enerjisi kapasitesi 2018'deki 104 gigavat seviyesinden 2021 sonu itibarıyla 162 gigavata yükseldi. Sadece geçen yıl, söz konusu ülkelerin toplam kapasitesinde 23 gigavat artış görüldü.

20 milyar metreküplük doğalgaz ithalatı 29 milyar euroya denk geliyor

Ember analistlerinin yaptığı hesaplamaya göre, mayıs-ağustos döneminde güneşten sağlanan rekor üretim AB'nin potansiyel 20 milyar metreküplük doğalgaz ithalatına engel oldu. Bu miktar, söz konusu dönemdeki doğalgaz fiyatlarına göre 29 milyar euroya eşit.