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    Güneş panelleri için ihtisas gümrükleri belirlendi

    Ticaret Bakanlığı, güneş paneli cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerini belirledi.
    • 23.08.2022 - 08:59
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    Güneş panelleri için ihtisas gümrükleri belirlendi

    Güneş paneli cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri düzenlendi.

    Ticaret Bakanlığı, tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Tebliğde, güneş paneli ihtisas gümrüğü uygulamasına ilişkin esaslar yer aldı. Tebliğ 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

    Serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrükler belirlendi

    Buna göre, Avrupa Birliği (AB) ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli olmayan ve ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, Ankara, İstanbul Havalimanı, Kayseri, Konya ve Samsun gümrük müdürlüklerinden yapılacak.

    Yatırım teşvik belgesi kapsamındakilerin işlemleri geldiği gümrükten

    Yatırım teşvik belgesi kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen, Gümrük Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında Türkiye gümrük bölgesinden çıkarıldıktan sonra geri getirilen söz konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri ise geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilebilecek.

    Güneş panelleri için ihtisas gümrükleri belirlendi #1

    Serbest bölgede imal edilenlerin giriş işlemleri kendi gümrüğünde

    AA'nın haberine göre, serbest bölgede güneş paneli imalatı yaptığını belgeleyen firmaların serbest bölgede imal ettiği ve gümrük idaresince Türk menşeli olduğu belirlenen eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, bu bölgenin gümrük işlemlerini yapan gümrük müdürlüklerinden yürütülebilecek.


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