Güneş teknolojileri yatırımları artıyor

Türkiye’de yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar ve ihracat imkanlarının çoğalması, sektörün içindeki kuruluşların ilgi ve eğilimleriyle birleşince girişimler de artmaya devam ediyor.

Yenilenebilir enerji konusunda yatırım yapan firmalardan olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası da bu amaç doğrultusunda üretim kapasitesinin iki katına çıkartılması için düğmeye bastı.

KAPASİTE 2 KATINA ÇIKACAK

Yerli ve milli imkanlarla güneş paneli üretiminin yapıldığı fabrikanın 500 megavat olan kapasitesi, Haziran 2021 tarihine kadar bin megavata çıkartılacak.

İSTİHDAM ARTACAK

Kapasitenin iki katına çıkarılacağı yapıda bu gelişmeye paralel olarak istihdam da artacak. yeni yatırımla birlikte istihdam da 1.400’den 2 bin 100’e çıkacak.

ÇİN FİRMASI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Başkent Organize Sanayi Bölgesi’ne kurulan fabrikanın kapasite artırılması için Çin merkezli CETC ile anlaşma yapıldı. Yapılan planlamaya göre, Ar-Ge dahil güneş paneli üretiminin 4 aşamasını da tek çatı altında toplayarak; dünyada ilk olma özelliğine sahip fabrikanın hücre ve güneş paneli üretiminde 500 megavat olan kapasitesi 1.000 megavata çıkartılması kararlaştırıldı.

Video konferans sistemi ile yapılan imza törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, CETC Yönetim Kurulu Başkanı Zhaoxiong Chen katılırken, kapasite artırma çalışmalarının 2021 Haziran’a kadar tamamlanacağı bildirildi.

“KURULAN İŞ BİRLİĞİNİN BİR SONUCU”

Zhaoxiong Chen, hem Türkiye ile Çin arasındaki işbirliğine vurgu yaparak şunları dile getirdi:

“İki büyük ülke olan Çin ve Türkiye, çeşitli alanlardaki iş birliklerini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Kovid-19 salgını tüm dünyada etkisini sürdürüyor ancak salgın, birlikte çalışma konusundaki güvenimizi ve kararlılığımızı durduramaz.“