Güney Amerika sebzesi mor patates 'ilkmor' hasada hazır

Mor patates, önceleri bir Güney Amerika sebzesi iken, sağlığa olan yararları ve tadı nedeniyle 10 yıl süren çalışmaların sonucunda "ilkmor" adıyla Sivas ve Konya'da üretilerek sofralarımıza geliyor.

İçerdiği antioksidanlar ve yüksek besin değeriyle dikkati çeken, mor renge sahip tescilli patates çeşidi "İlkmor"un sofralara yolculuğu başladı.

ÜRETİLEN 17 YERLİ PATATES ÇEŞİDİNDEN 7'Sİ TESCİLLENDİ

Türkiye'de tohumluk, ham madde ve donuk ürün olarak patates üretimi yapan tohumculuk firması tarafından 2010 yılında başlatılan ve 10 yıl süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda 17 çeşit yerli patates yetiştirildi. Firmanın Türkiye'de tescil almış 7 yerli patates çeşidinden biri olan "ilkmor" ise içerdiği antioksidanlar, glutensiz yapısı, yüksek besin değeri ve mor rengiyle dikkati çekiyor.

500 TON REKOLTE

Türkiye'de 2 yıldır sadece Sivas ve Konya'da üretimi yapılan ilkmor patatesin, Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Göydün köyündeki hasadıyla ilk ürünleri alındı. Bu iki ilde 120 dekar alanda ekimi yapılan üründen, 500 ton rekolte bekleniyor.

Doğa Tohumculuk Ar-Ge Merkezi Genel Müdürü Mete Kaan Bülbül, ilkmor patatesin, Güney Amerika'dan getirilen bir çeşitle tozlama yapılarak geliştirildiğini söyledi. Bülbül, "Dünyanın birçok yerinde mor patates tüketimi yapılmakta hatta Avrupa'da yaygın bir şekilde tüketilmekte. Türkiye'de bir 'sarı patates' algısı var. Mor patates ülkemizde bilinmeyen bir üründü ve biz bunun farkına vararak 10 yıllık bir çalışmayla bu ürünü geliştirdik." diye konuştu.

YURT DIŞINA DA PAZARLANACAK

Türkiye'de yeni tanınan bu ürünün gelecek yıllarda ihracatını yapmayı planladıklarını söyleyen Bülbül, şunları kaydetti:

"Bu patateste yüksek antioksidan içeriği var. Glisemik indeksi de çok düşük. Dolayısıyla diyabet hastalarının da kontrollü bir şekilde tüketebileceği bir patatestir. İlkmor patatesi gluten de içermemektedir. Hem çölyak hastalığı olanlar hem de glutensiz beslenmek isteyenler tercih edebilir. İnsanlar bu patatesi haşlayarak, kızartarak, meze yaparak tüketebilirler. Yemeklerin içine karıştırabilirler. Bunun dışında biz bu patatesin donuk ürün olarak da üretimini yapıyoruz. Bu şekilde de tüketilebilir."