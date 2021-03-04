Güney Kore ekonomisi, 22 yıl aradan sonra ilk kez küçüldü

Güney Kore Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkenin 2020 yılı Gayrisafi Yurt içi Hasıla'sının (GSYH) 2019'a göre yüzde 1 daraldığı duyuruldu.

“TÜKETİCİ HARCAMALARI DÜŞTÜ”

Açıklamada, ekonomideki küçülmenin, koronavirüs salgınının hizmet sektörünü olumsuz etkilemesi ve tüketici harcamalarını düşürmesi nedeniyle gerçekleştiği kaydedildi.

İHRACAT KAYNAKLI TOPARLANMA BEKLENİYOR

Merkez Bankası, Güney Kore ekonomisinde bu yıl ihracat kaynaklı toparlanma gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

Banka, Mart 2020'den bu yana, salgının ekonomiye olumsuz etkilerini en aza indirmek için politika faizini tüm zamanların en düşük seviyesi olan yüzde 0,5'te tutuyor.

Ülkede, şimdiye kadar 91 bin 240 kişide koronavirüse rastlanırken, salgın nedeniyle 1.619 kişi hayatını kaybetti.