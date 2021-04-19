Güney Kore, kripto paralar üzerindeki kontrolü artırıyor

Dünya ülkeleri, kripto para konusuna temkinli durmaya ve gördüğü tehlikelere karşı tedbirler almaya başladı.

Güney Kore'de Hükümet Politikaları Koordinasyon Merkezi, kripto paralar üzerinden yasa dışı işlemler ve para aklama gibi girişimleri önlemek amacıyla, bu varlıklar üzerindeki denetimlerini artıracağını duyurdu.

KARAR, BAŞTA BITCOIN'İ KAPSIYOR

Hükümet Politikaları Koordinasyon Merkezi'nin kontrollerin artırılmasına ilişkin kararı, Güney Kore'de başta Bitcoin olmak üzere, tüm kripto para birimleri alımlarında gözlenen hızlı artışlar üzerine alındı.

“OLASI YASA DIŞI İŞLEMLERE DİKKAT EDİLMELİ”

Merkez'in Başkanı Koo Yun-cheol açıklamada, "Sanal varlıklar üzerinden yapılacak olası yasa dışı işlemlere yönelik özel dikkat göstermek gerekiyor." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) geçen hafta yaptığı açıklamada, “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” hazırlanarak yürürlüğe konulduğunu duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Kripto varlıkların ödemelerde kullanılmamasına yönelik düzenleme çalışması tamamlanmıştır." denildi.

TCMB DUYURUSUNDA YAPILAN UYARI

TCMB duyurusunda, "Kripto varlıklar; herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi, anonim yapıları nedeniyle yasa dışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi ile işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması gibi nedenlerle ilgili taraflar açısından önemli riskler barındırmaktadır." uyarısı yapıldı.

Son dönemde, söz konusu varlıkların ödemeler alanında kullanılmasına ilişkin çeşitli girişimlerin oluşmaya başladığına da dikkat çekilen duyuruda, "Bu varlıkların ödemelerde kullanılmasının, yukarıda bahsedilen sebeplerle işlemin tarafları açısından telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali bulunduğu ve bu alanda mevcutta kullanılan yöntem ve araçlara karşı güven zaafiyeti meydana getirebilecek unsurlar içerdiği değerlendirilmektedir." denildi.