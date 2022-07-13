Güney Kore Merkez Bankası faiz artırdı

Dünya merkez bankaları, yüksek enflasyona karşın faiz kararlarını artırarak almaya devam ediyor.

Küresel ekonomiler açısından takip edilen faiz kararlarından birisi de Güney Kore Merkez Bankası (BOK) tarafından alındı.

Ülkede 24 yılın en yüksek enflasyonu hakim.

BOK, daha önce benzeri görülmemiş şekilde faizleri 50 baz puan artırdı.

Merkez Bankası'nın faiz kararı 24 yılın zirvesine yükselmiş olan enflasyonu düşürmeyi hedeflese de iş faaliyetinin hızla bocalaması ekonomide keskin bir aşağı yönlü dönüş olacağı kaygılarını güçlendiriyor.

1999'dan bu yana en yüksek artış

BOK, politika faizini 50 baz puan artış ile yüzde 2,25'e yükselterek mevcut para politikasını benimsediği, 1999 yılından bu yana en büyük faiz artırımını gerçekleştirmiş oldu.

Karar, ekonomik büyüme hedefi doğrultusunda alındı

Reuters'in haberine göre, merkez bankası, ekonomik büyümenin "Mayıs'ta açıklanan yüzde 2,7 tahminin altında geleceğini" beklediğini ifade etmesine rağmen, faiz artırımına gitti.