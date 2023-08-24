Güney Kore Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tuttu

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Güney Kore Merkez Bankası, yaptığı toplantının ardından faiz oranlarını değiştirmediğini açıkladı.
Güney Kore Merkez Bankası gösterge politika faiz oranını yıl başından bu yana değişmeden yüzde 3,5'te sabit tutmaya devam ediyor.
Karar, beklentiler doğrultusunda geldi.
Bu, ekonomistlerin beklentileriyle aynı doğrultuda; ankete katılan 43 ekonomistin tamamı, baz faiz oranında bir değişiklik beklemediklerini söyledi.
Karar Güney Kore wonunun değerini artırdı
Güney Kore wonu açıklamanın ardından dolar karşısında hafifçe güçlendi ve yüzde 0,1 düşüşle 1.325,11 seviyesinde işlem gördü.