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Güney Kore Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tuttu Abone Olun

Güney Kore Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tuttu Küresel piyasaların gündeminde olan merkez bankalarının faiz kararları bir bir açıklanmaya başladı. Bunlardan biri olan Güney Kore Merkez Bankası politika faizini sabit tuttuğu bildirdi.

ensonhaber.com Güney Kore Merkez Bankası, yaptığı toplantının ardından faiz oranlarını değiştirmediğini açıkladı. Güney Kore Merkez Bankası gösterge politika faiz oranını yıl başından bu yana değişmeden yüzde 3,5'te sabit tutmaya devam ediyor. Karar, beklentiler doğrultusunda geldi. Bu, ekonomistlerin beklentileriyle aynı doğrultuda; ankete katılan 43 ekonomistin tamamı, baz faiz oranında bir değişiklik beklemediklerini söyledi. Karar Güney Kore wonunun değerini artırdı Güney Kore wonu açıklamanın ardından dolar karşısında hafifçe güçlendi ve yüzde 0,1 düşüşle 1.325,11 seviyesinde işlem gördü.

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