Güney Kore Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tuttu
ensonhaber.com

Merkez Bankası, yaptığı toplantının ardından oranlarını değiştirmediğini açıkladı.

Güney Kore gösterge politika faiz oranını yıl başından bu yana değişmeden yüzde 3,5'te sabit tutmaya devam ediyor.

Karar, beklentiler doğrultusunda geldi.

Bu, ekonomistlerin beklentileriyle aynı doğrultuda; ankete katılan 43 ekonomistin tamamı, baz faiz oranında bir değişiklik beklemediklerini söyledi.

Güney Kore Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tuttu

Karar Güney Kore wonunun değerini artırdı

Güney Kore wonu açıklamanın ardından dolar karşısında hafifçe güçlendi ve yüzde 0,1 düşüşle 1.325,11 seviyesinde işlem gördü.