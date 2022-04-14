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    Güney Kore Merkez Bankası, faizi yükseltti

    Dünyada merkez bankaları faiz kararlarını bir bir açıklarken, Güney Kore Merkez Bankası'nın kararı faizleri yüzde 1,50'ye yükseltmek oldu.
    • AA
    • 14.04.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 10:18
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    Güney Kore Merkez Bankası, faizi yükseltti

    Güney Kore Merkez Bankası, bankanın yüzde 2 hedefinden iki kat fazla olan yüksek enflasyonu kontrol altına almak için politika faizini, beklentilerin aksine Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye yükseltti.

    Güney Kore'de politika faizi 25 baz puan artarak yüzde 1,50'ye çıktı

    İlk kez merkez bankası başkanı olmaksızın düzenlenen toplantıda, Güney Kore Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1.50'ye yükseltti.

    Reuters tarafından düzenlenen ankete katılan 29 ekonomistten yalnızca 11'i, merkez bankasının bu yönde bir karar alacağını bekliyordu.

    Reuters'e göre, Güney Kore Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Başkanı Joo Sang-Yong'in detayları aktarmak üzere bir basın toplantısı gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı.

    Güney Kore Merkez Bankası, faizi yükseltti #1


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