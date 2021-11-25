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- Güney Kore Merkez Bankası, politika faizini artırdı
Güney Kore Merkez Bankası, politika faizini artırdı
Güney Kore Merkez Bankası, beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,00'e yükseltti.
- REUTERS
- 25.11.2021 - 10:26
Güney Kore Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel olarak 25 baz puan artırarak yüzde 1'e yükseltti.
ENFLASYONDA RİSK DEVAM EDİYOR
Merkez, ekonomi enflasyon tahminlerini açıklarken de halkın borçları ve enflasyondaki riske yönelik endişelere dikkat çekti.
Banka 2022 sonu enflasyon beklentisini yüzde 1,5 'den 2'ye yükseltirken, politika faizinin ise 2022 sonuna kadar yüzde 1,5'e yükseleceği düşünülüyor.