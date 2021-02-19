Güney Kore'de esnaf koronavirüs tedbirleri yüzünden devlete ikinci davayı açtı

Güney Kore'de artan vakaları kontrol altına almak için tedbirler sıkılaştırılınca iş yerleri zarara uğrayan esnaf, devlete dava açarak zararlarının giderilmesini talep etti.

Güney Kore'de kahve dükkanı işleten 358 kişi devlete karşı ilk davayı açmıştı. Bu kez kafe ve restoran sahibi 240 işletmecinin, koronavirüs kısıtlamalarından kaynaklanan zararlarının tazmini için Güney Kore'de devlete ikinci kez dava açtığı bildirildi.

Yonhap Haber Ajansı'nın haberine göre, koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirlerden olumsuz etkilenen 240 işletmeci, zararlarına karşılık devletten 1 milyon 80 bin dolar tazminat talep etti.

YASAKLARA UYMAK DAYANILMAZ BİR BORÇ YÜKÜ GETİRDİ

Dava açan işletme sahipleri, koronavirüs kısıtlamalarının başladığı 23 Kasım 2020'den bu yana yasaklara uyduklarını ancak süreçte dayanılmaz bir borçla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Öte yandan Güney Kore hükümetinin, salgından ekonomik olarak etkilenenlere biraz daha nakit yardımında bulunmaya açık olduğu bildirildi.

KORONAVİRÜS SALGINI AŞILDIKTAN SONRA VATANDAŞLARA "TESELLİ PARASI" VERİLMESİ DÜŞÜNÜLÜYOR

İktidardaki Demokratik Parti’den (DP) yetkililer ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, koronavirüs salgını aşıldıktan sonra vatandaşlara "teselli parası" vermeyi düşünebileceklerini ifade etti.

ÖNCE KAHVE DÜKKANI İŞLETENLER DAVA AÇTI

Kahve dükkanı işleten 358 kişi, ocakta koronavirüs tedbirlerinden kaynaklı zararlarının telafi edilmesi için devlete dava açmıştı.

52 milyonluk nüfusun yaklaşık yarısına ev sahipliği yapan başkent Seul'de ikinci seviye kısıtlama tedbirleri uygulanıyor.

Hükümetin söz konusu kısıtlamaların küçük işletmeler üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için sosyal mesafe kurallarını tekrar gözden geçirmesi bekleniyor.