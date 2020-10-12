Güneydoğu, 1.6 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihraç etti

Güneydoğu, 1.6 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihraç etti

Güneydoğu, bu yılın ocak-eylül döneminde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 1 milyar 634 milyon 715 bin dolar ihracat yaparak, girdisini yüzde 12 oranında artırdı.

Güneydoğu'nun bereketli topraklarında üretilen hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinin ihracatı artış gösterdi.

GÜNEYDOĞU'DAN 162 ÜLKEYE ÜRÜN GİTTİ

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre, tarım üretiminin yoğun yapıldığı Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'in bağlı olduğu Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliği üyesi firmalar, 2020'nin eylül-ocak döneminde 162 ülkeye dış satım gerçekleştirdi.

EN ÇOK DÖVİZ GİRDİSİNİ GAZİANTEP SAĞLADI

Sektörde ocak-eylül döneminde en fazla döviz sağlanan iller ise 1 milyar 349 milyon dolarla Gaziantep, 263 milyon dolarla Mardin, 18 milyon dolarla Diyarbakır oldu.

BÖLGEDEN EN ÇOK MAKARNA İHRAÇ EDİLDİ

En fazla ürün satışı 411 milyon 875 bin dolarla makarna oldu.

Makarnanın ardından 298 milyon 973 bin dolarla buğday unu, 284 milyon 919 bin dolarla bitkisel yağlar ile 201 milyon 554 bin dolarla bisküvi ve pasta ürünü bölgeden ülke dışına gönderildi.

ORTADOĞU-AFRİKA VE AMERİKA PAZARLARI

Ülke gruplarına göre ise en yüksek ihracatını 831 milyon 192 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine yapan Güneydoğu, en çok ürününü 469 milyon dolarla Afrika ülkelerine ve 207 milyon dolarla Amerika kıtasındaki ülkelere ulaştırdı.

Ülke bazında söz konusu dönemde en yüksek ihracatı 552 milyon dolarla Irak'a bulunan Güneydoğu, 113 milyon dolar Cibuti, 100 milyon dolar Suriye, 94 milyon dolar Venezuela ve 65 milyon dolar ABD'den gelir sağladı.