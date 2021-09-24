Güneydoğu Anadolu ihracatı her yıl artış gösteriyor

Güneydoğu'dan 93 firma ilk 1.000 ihracatçı firma sıralamasına girdi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, bölgedeki 93 firmanın Türkiye İhracatçılar Meclisince hazırlanan "İlk 1.000 İhracatçı Firma-2020" sıralamasında yer aldığını aktardı.

İHRACAT YAPAN FİRMA SAYISI ARTTI

Ticari faaliyetlerini sınır ötesine taşıyan firmaların sayısının fazlalaştığına işaret eden Kileci, "Bölgemiz, 2020'de 9 milyar 300 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

FİRMALARIN ÇOĞU GAZİANTEP’TE

Bu ihracatın 5 milyar 300 milyon dolarlık kısmını Türkiye'nin en büyük 1.000 ihracatçısı arasında yer alan 93 şirketimiz yaptı. Bu firmalarımızın 77'si Gaziantep'te, 9'u Kahramanmaraş'ta, 6'sı Mardin'de ve 1'i ise Adıyaman'da faaliyetlerine devam ediyor." ifadelerini kullandı.

2021’DE 12 MİLYAR DOLARLIK DIŞ SATIM HEDEFLENİYOR

Kileci, Güneydoğu ihracatçıları olarak bu yıl 12 milyar dolarlık dış satım hedeflediklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Ocak-ağustos dönemi ihracatımız 7 milyar 300 milyon dolar. Öyle görünüyor ki yılı hedefimize yakın seviyede tamamlayacağız.

195 ÜLKEYE İHRACAT YAPILIYOR

İhracatçı şehirlerimiz Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman ile birlikte 195 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bütün ihracatçı şirketlerimiz yurt dışı pazarlarda daha güçlü yer alabilmek için büyük emek harcıyor. Birlikte daha rekabetçi ve katma değeri yüksek ürün üretimi için çalışıyoruz. Tarım alt yapımız, gelişkin sanayimiz ve motivasyonumuzla bunu gerçekleştirecek gücümüz var.

ÜRETMEYE DEVAM

Türkiye ve bölgemiz için üretmeye, ihraç etmeye devam edeceğiz."