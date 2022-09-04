GAİB, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, geçen ay 1 milyar 86 milyon 570 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı.

Bölgelere göre ihracat rakamlarına bakıldığında bazı illerin öne çıktığı görülüyor. Güneydoğu Anadolu'nun parlayan yıldızı da Gaziantep.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 5,8 artışla 1 milyar 86 milyon 570 bin dolarlık ihracata imza attı.

Güneydoğu Anadolu'nun ihracat lideri Gaziantep oldu

Güneydoğu'nun lokomotif şehri Gaziantep'in ihracatı ise 917 milyon 865 bin dolar oldu.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, gerek bölge gerekse Gaziantep'in tüm ağustos ayları içerisinde en yüksek ihracat rakamına ve ihracatçı sayısına ulaşmayı başardığını belirtti.

Gaziantep, Türkiye'de de ihracat beşincisi

Kileci, Gaziantep'in ağustosta Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren 5'nci ili olmayı başardığını aktardı.

Gaziantep'ten 1.764 firma ihracat yapıyor

AA'nın haberine göre, bölgenin ağustos boyunca 2 bin 508 firmayla ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Kileci şunları kaydetti:

"Gaziantep'ten ihracat yapan firma sayısı ise 1764 olarak hesaplandı. Bu rakamlarla hem bölgemiz hem de Gaziantep ihracatçı sayısı bakımından en yüksek ağustos ayı rakamına ulaştı.





119 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi

Ayrıca 2022 Ağustos ayında 119 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Gaziantep'ten en çok ihracat gerçekleştirilen sektörler ise tekstil ve ham maddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri oldu."