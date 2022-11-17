Güneydoğu için 2023 kuru meyve için tanıtım yılı olacak

Güneydoğu Anadolu toprak yapısı ile meyve üretimindeki avantajını bu meyveleri işleyerek ihracat artışına dönüştürüyor.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, 2023 yılının kuru meyve için tanıtım yılı olacağını belirtti.

Çıkmaz, "2022 yılının 10 aylık sürecinde bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 7'lik bir artışla 264 milyon dolar gibi bir ihracata imza atmamıza neden oldu." dedi.

İhracatta Avrupa ilk sırada

Çıkmaz, bölgeden en fazla kuru kayısı ve Antep fıstığı ihracatı gerçekleştirildiğinin altını çizerken ihraç edilen ülke grupları arasında Avrupa’nın ilk sırada yer aldığını belirtti.

264 milyon dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin iklim ve toprak yapısının dünyanın hiçbir coğrafyasında olmadığını ifade eden Çıkmaz, 2022 yılının 10 aylık sürecinde kuru kayısı ve Antep fıstığının yanı sıra toplam 15 kalem ürünle bölgeden toplam toplam 264 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

"Dünyanın en kaliteli kayısısını Türkiye üretiyor"

İHA'nın haberine göre ,dünyanın en kaliteli kuru kayısı üretiminin Malatya, Adıyaman ve Elazığ’da yetiştiğinin de altını çizen Başkan Çıkmaz, “Malatya, Elazığ ve Adıyaman kayısı üretiminin en önemli merkezleri. Bu illerimizin toprak ve iklim yapısı dünyanın hiçbir yerinde olmadığı için kuru kayısının dünya pazarlarında rakipsiz olmasına neden oluyor. Rakip ülkelerin ürettiği kuru kayısı bizim kayısılarımızın aynı besin değerleri ve rehasına sahip değil." ifadelerini kullandı.