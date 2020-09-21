Güneydoğu, koronavirüse rağmen ihracatını artırdı

Güneydoğulu ihracat firmaları, her geçen gün toplam ihracattaki paylarını artırmanın yanı sıra ağustosta da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 yükseltme başarısı gösterdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, ağustosta dünyada olumsuz etkilere yol açan koronavirüslü bir ortamda, 163 ülkeye 723 milyon 221 bin dolarlık dış satış gerçekleştirerek, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 8 yükseltti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre, ağustosta sanayi ürünleri ihracatından 467,5 milyon dolar, tarım ürünlerinden 254.4 milyon dolar gelir elde edildi. Madencilik sektöründe ise bölgeden 1.4 milyon dolarlık ihracat yaptı.

SANAYİ ÜRÜNLERİNDE HALI SEKTÖRÜ İLK SIRADA

Sanayi ürünleri ihracatında ilk sırayı 143 milyon dolarla halı sektörü alırken bunu 130,8 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri sektörü, 85,8 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü izledi.

“BÖLGE, TÜRKİYE GENELİNDE ÇEŞİTLİ SÖKTÖRLERDE YÜKSEK PAY ALIYOR”

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölgenin Türkiye'de ciddi bir ihracat hacmine sahip olduğunu belirterek, "Bölgemizden ağustosta yapılan tekstil ve ham maddeleri ihracatının Türkiye geneli sektör ihracatından aldığı pay yüzde 23, halı sektörünün aldığı pay yüzde 69,6, kuru meyve ve mamullerinin aldığı pay yüzde 16, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamullerinin aldığı pay ise yüzde 33,2 şeklindedir." şeklinde konuştu.

"İHRACATÇILAR SALGINA KARŞI PES ETMEDİ"

Kileci, bölge ihracatçılarının salgın sürecinin başından itibaren ciddi mücadele verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“GAZİANTEP, İHRACAT YAPILAN ÜLKE SAYISI BAKIMINDAN EN ÖNDE”

"İhracatçılarımız, salgının ekonomik etkilerinin yoğun bir şekilde hissedildiği ilk aylardan itibaren pes etmeden üretime ve ihracata devam etti. Temmuz ve ağustos ihracatındaki artışlar ihracatçılarımızın bu başarısını kanıtlar niteliktedir. Ağustosta Gaziantep, ihracat yapılan ülke sayısı bakımından ağustos ayları içerisindeki en yüksek aya ulaşmıştır."