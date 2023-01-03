Güneydoğu'dan ihracat 2022'de 12 milyar doları aştı

TİM verilerine göre 2022 ihracatı rekorlar kırdı. Bu artışa hizmet veren bölgelerden biri de Güneydoğu oldu.

Türkiye'nin ihracatı, geçen yıl 2021'e kıyasla yüzde 12,9 artarak 254 milyar 209 milyon 535 bin dolara yükseldi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi firmalar, aralık ayında 1 milyar 65 milyon 536 bin dolarlık dış satım yaptı ve böylelikle geçen yıl toplanda 12 milyar 345 milyon 313 bin dolarlık ihracata imza atmış oldu.

Güneydoğu kendi rekorunu kırdı

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, birliklerine bağlı illerin yıllık bazda en fazla ihracatı 2022'de gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kileci, "2022'de bölgemiz, bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 5,5 artırarak 12 milyar 345 milyon 313 bin dolarla tarihinin en yüksek yıllık ihracatına imza attı. Bölgemiz ilk kez yıllık düzeyde 12 milyar dolara ulaştı. Ortalamada ayda 1 milyar dolarlık ihracata imza attığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

En fazla ihracat Orta Doğu ülkelerine

Kileci, bölgenin ihracatında Orta Doğu ülkeleri yüzde 42,4 payla ilk sırada yer aldığını belirterek, "Bölgenin ihracatında Orta Doğu ülkeleri yüzde 42,4 payla ilk sırada yer alırken, Avrupa ülkeleri yüzde 15,9 payla ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 14,3 payla üçüncü sırada bulunuyor. 2022 yılında 196 ülkeye ihracat yapıldı. Irak, ABD, Suriye, İngiltere ihracatta ilk sıralarda yer aldı. Ticaret Bakanlığı'mızın ihracatçılara yeni pazarlara erişme konusunda hedef olarak ortaya koyduğu Uzak Ülkeler Stratejisi ile 2023 yılında pazarlarımızı git gide büyüteceğiz ve artık başka ülkeler de ihracatımızda radarımıza girecek."