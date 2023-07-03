Güneydoğu'nun 6 aylık ihracatı 5,3 milyar dolar Bugün haziran ayına dair ihracat verileri paylaşıldı. Kurban Bayramı tatilini de içine alan veride düşüş görüldü.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından etkilenen bölgedeki ihracat faaliyetleri de kaldığı yerden devam ediyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yılın ilk yarısındaki ihracatı 5,3 milyar doları bularak günlük en yüksek ihracat verisine de haziranda ulaştı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, açıklamasında, bölgenin 23 Haziran'da günlük en fazla ihracatı gerçekleştirdiklerini belirtti.

En fazla ihracat Orta Doğu, Avrupa ve Afrika'ya

Kileci, bölgenin bu dönemde en fazla ihracatını Orta Doğu, Avrupa ve Afrika'ya gerçekleştirdiğini vurguladı.

Depremin ardından toparlanmak için elden gelen yapılıyor

Depremin ardından toparlanma sürecinde ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Kileci, şunları kaydetti:

İşçimiz, sanayicimiz, bölgemiz çalışıyor. 2023 yılının hemen başında ülkemiz tarihinin en büyük depremini yaşadık. Sonraki süreçte bölgemizin sanayicisiyle toparlanma için üzerimize ne düşüyorsa yaptık. Tatil olmayan günleri kıyasladığımızda geçen seneki ihracat rakamlarımızı yakaladığımızı görüyoruz.

"Hedef önceki dönemi yakalamak"