Güneydoğu'nun mart ayı ihracatı 1 milyar doları aştı Bugün Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlıkta düzenlenen basın toplantısıyla mart ayı ve yılın ilk çeyreğine ilişkin dış ticaret rakamlarını paylaştı.

AA

Güneydoğu'nun birçok ili, Kahramanmaraş merkezli depremlerden olumsuz etkilendi.

Buna rağmen bölgedeki illerin açıklanan mart ayı ihracatındaki payı 1 milyar doları aştı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin mart ayı ihracatı, 1 milyar 36 milyon 786 bin dolar oldu.

Bu dönemde bölge en fazla ihracatı sırasıyla Orta Doğu, Avrupa Birliği ve Afrika ülkelerine yaptı.

İhracata deprem etkisi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin bölge ihracatını olumsuz etkilediğini anımsattı.

Toparlanma başladı

İhracatta toparlanmanın başladığına işaret eden Kileci, şöyle devam etti: