Kış mevsimi kendisini daha fazla hissettirip, hava sıcaklıkları düşünce günlük doğalgaz tüketiminde yeni rekor da geldi.

BOTAŞ verilerine göre, Türkiye'de kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeniyle artan talep sonucunda dün yaklaşık 288 milyon metreküp doğalgaz tüketimiyle tüm zamanların rekoru kırıldı.

SON REKOR GEÇEN YIL AYNI ZAMANLARDA YAŞANMIŞTI

Doğalgaz tüketiminde günlük rekor daha önce 280 milyon metreküple 19 Ocak 2021'de gerçekleşmişti.

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Dün ise yaklaşık 288 milyon metreküp günlük doğalgaz tüketilerek tüm zamanların rekoru kırıldı.

SİSTEME GİREN MİKTAR ARTTI

Öte yandan, Türkiye'nin doğalgaz sistemine giren toplam miktar 2021'de, bir önceki yıla göre yüzde 23,2 artarak 61,6 milyar metreküpe yükselmişti.

Türkiye'ye geçen yıl en fazla doğalgaz girişinin gerçekleştiği ay yaklaşık 7 milyar metreküple aralık oldu. En düşük doğalgaz girişi ise 3 milyar 658 milyon 985 bin metreküple mayısta gerçekleşti.

ABONE SAYISI 18 MİLYON

Geçen yıl sonu itibarıyla doğalgaz abone sayısı yaklaşık 18 milyona ulaşırken, bunun nüfus eş değeri 70 milyondan fazla olarak hesaplanıyor.

TÜKETİMİN ARTMASI BEKLENİYOR

Bu yıl da yeni yerleşim yerlerine doğalgazın ulaştırılması ve soğuk geçen kış nedeniyle tüketimin artması bekleniyor.