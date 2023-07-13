Günün ilk yarısında rekor kırdı! BIST 100 endeksi 6.435 puana kadar çıktı ABD'deki Fed kararının ardından küresel piyasalar yükselişe geçti. Borsa İstanbul'un pozitif seyri bu gelişmeye paralel olarak daha çok arttı.

AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 6.435,52 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 84,75 puan ve yüzde 1,34 değer kazancıyla 6.426,80 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 53,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,08 ve holding endeksi yüzde 1,39 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükseldi

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 5,91 ile turizm oldu.

ABD'de enflasyonun düşmesi piyasalara olumlu yansıd

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika alanını genişletmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

BIST 100 endeksinde destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.400 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.200 ve 6.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.