Almanya'da uzun yıllar lokanta işletmeciliği yapan Arslan Yüksel'in, yurda döndükten sonra memleketi Samsun'da bir kaz çiftliği kurarak giriştiği yeni işi hızla gelişiyor.

Almanya'da uzun yaşayan Arslan Yüksel, şehir hayatı ve iş stresinden uzaklaşmak amacıyla memleketi Samsun'da bir kaz çiftliği kurdu.

ÇİFTLİĞİNDE 400 KAZ VAR

Samsun, 19 Mayıs ilçesine yerleşen Yüksel, kiraladığı 30 dönümlük arazide yaklaşık 400 kaz bulunan çiftlik kurarak, doğayla iç içe olmanın tadını çıkarıyor.

Kalabalık ve stresli şehir hayatından uzaklaşmak istediğini, bu nedenle köye yerleştiğini anlatan Yüksel, "Burada 10 yıllığına arazi kiralayarak damızlık kaz yetiştiriciliğine başladım. Kaz yetiştiriciliği çocukluk hayalimdi. Şimdi şehrin gürültüsünden uzakta kaz yetiştiriyorum." dedi.

“KÖYDE HUZUR BULDUM”

Köye yerleşmesiyle huzur bulduğunu dile getiren Yüksel, şunları kaydetti:

"Yaşam sürdüğüm bu yer, insanın ruhunu dinlendiriyor. Zaman zaman kazların arasına otururum, onlarla sohbet ederim. Bir kaz yılda 50 ile 70 arasında yumurta yapıyor. Kuluçkahane kurarak yumurtalardan civciv alıyorum. Kaz yavrularını satıyorum.

Gurbetten dönüp Samsun’da kaz çiftliği kurdu VİDEO

ÇEVREDEN DUYANLAR GELİYOR

Çevreden duyanlar gelip alıyor. Burada hem huzur hem sağlık buldum. Çok para kazanma derdinde değilim ancak yaptığım işten de kazanıyorum. Burada hem huzurlu yaşamak hem de geçimimizi sağlayacak kadar ekonomik getiriyi elde etmek için kaz yetiştiriyorum."