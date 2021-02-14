Euro
8.526
-0.13%
Dolar
7.0357
0.14%
Altın
412.09
-0.09%
Borsa
1.538
-0.46%
Bitcoin
347.761
4.17%
EXEN Coin
17.31
-2.69%
-0ºC
İstanbul
Hafif kar -0 C

    Gürcistan ihracat potansiyelini Türkiye’den ithal ettiği ham maddelerle artıracak

    Gürcistan Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Turnava, yaptığı açıklamada, Gürcistan'da üretilen ürünleri gelecekte Avrupa Birliği (AB) pazarına ulaştırma fırsatı aradıklarını dile getirdi.
    • AA
    • 14.02.2021 - 17:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gürcistan ihracat potansiyelini Türkiye’den ithal ettiği ham maddelerle artıracak

    Gürcistan ile Türkiye arasındaki işbirlikleri sürüyor. Bu işbirliklerinden birisi de Gürcistan'ın ihracat imkanlarını artırmaya yönelik.

    Gürcistan Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava bir açıklama yaparak, Türkiye'den ithal edilen hammaddelerle Gürcistan'da ürün üreteceğini dile gelirdi.

    GÜRCİSTAN'IN HEDEFİ AB'YE İHRACAT YAPMAK

    Bakan Turnava, bu ürünlerin ise gelecekte Avrupa Birliği (AB) pazarına ulaştırma fırsatı oluşturacağına inandıklarını aktardı.

    Gürcistan ihracat potansiyelini Türkiye’den ithal ettiği ham maddelerle artıracak #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir