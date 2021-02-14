Gürcistan ihracat potansiyelini Türkiye’den ithal ettiği ham maddelerle artıracak

Gürcistan ihracat potansiyelini Türkiye’den ithal ettiği ham maddelerle artıracak

Gürcistan Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Turnava, yaptığı açıklamada, Gürcistan'da üretilen ürünleri gelecekte Avrupa Birliği (AB) pazarına ulaştırma fırsatı aradıklarını dile getirdi.

Gürcistan ile Türkiye arasındaki işbirlikleri sürüyor. Bu işbirliklerinden birisi de Gürcistan'ın ihracat imkanlarını artırmaya yönelik.

Gürcistan Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava bir açıklama yaparak, Türkiye'den ithal edilen hammaddelerle Gürcistan'da ürün üreteceğini dile gelirdi.

GÜRCİSTAN'IN HEDEFİ AB'YE İHRACAT YAPMAK

Bakan Turnava, bu ürünlerin ise gelecekte Avrupa Birliği (AB) pazarına ulaştırma fırsatı oluşturacağına inandıklarını aktardı.