Gürcistan'a en fazla ihracat yapan ülke: Türkiye Gürcistan, Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkelerin arasında yer alıyor. Gürcistan ise 2023'te en fazla ithalatı Türkiye'den gerçekleştirdi.

AA

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya iken, Türkiye de farklı ülkelerin en fazla ihracat yaptığı ülke konumunda bulunuyor.

Türkiye'nin, Ocak-Temmuz 2023'te 1 milyar 420 milyon 60 bin dolar ile Gürcistan'a en fazla ihracat gerçekleştiren ülke olduğu açıklandı.

Gürcistan İstatistik Milli Kurumu'ndan yapılan açıklamada, 7 ayda Gürcistan'a en çok Türkiye'den ihracat yapıldığı belirtildi.

Türkiye ilk sırada

Ocak-Temmuz 2023'te Gürcistan'a yapılan ihracatta, Türkiye'nin ilk sırada yer aldı.

Gürcistan'a ihracatta Rusya ikinci sırada

Gürcistan'a ihracatta 1 milyar 87 milyon 522 bin dolar ile Rusya ikinci oldu.

Yapılan açıklamaya göre, 975 milyon 263 bin dolarla ABD, Gürcistan'a ihracatta üçüncü sırada.

Türkiye'den Gürcistan'a yapılan ihracat yüzde 15,6 arttı

2023'un ocak ayından temmuz ayına kadar Türkiye'den Gürcistan'a yapılan ihracatın yüzde 15,6 arttığı kaydedildi.