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    Güven endeksi mart verisi yayınlandı

    TÜİK, Mart 2022 tarihli Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksi'ni paylaştı.
    • AA
    • 25.03.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 18:00
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    Güven endeksi mart verisi yayınlandı

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun  (TÜİK) yayınladığı Mart 2022 tarihli Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerinde düşüş gözlendi.

    GÜVEN ENDEKSİ HİZMET, PERAKENDE TİCARET VE İNŞAAT SEKTÖRLERİNDE DÜŞTÜ

    Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi mart ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 6,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,1 ve inşaat sektöründe yüzde 2 azaldı.

    Güven endeksi mart verisi yayınlandı #1

    Güven endeksi mart verisi yayınlandı #2


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