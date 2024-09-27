Güvenli Ödeme Sistemi, uyuşmazlıklarda delil olacak İkinci eldeki güvenli ödeme sisteminin dolandırıcılıkları önlemesi amaçlanırken, aynı zamanda araç satıcısı ve alıcısı arasındaki uyuşmazlıkları da gidermesi amaçlanıyor.

AA

Güvenli Ödeme Sistemi, ikinci el araç satışında herkes için zorunlu hale geldi.

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen "Güvenli Ödeme Sistemi" ile ikinci el taşıt ticaretinin daha güvenli hale getirmek amaçlanıyor.

Bu konuda yapılan bilgilendirmede sistemin, alıcı ve satıcı arasındaki uyuşmazlık durumlarında özellikle verilen paranın geri iadesi açısından delil olarak kullanılabileceği de belirtildi.

İKİNCİ EL SATIŞINDA DEVREYE GİRECEK

Sistem; nakit, havale veya EFT gibi yöntemlerle gerçekleştirilen tüm ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımlarında kullanılacak.

REFERANS NUMARASI

Sistemle önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak.

Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para, anında satıcının hesabına geçecek. Böylece araç alım satım işlemleri güvence altına alınmış olacak.

Güvenli Ödeme Sistemi'yle, ikinci el araç piyasasında nakit taşıma, sahte para ve satış bedelinin ödenmemesi gibi risklerin ortadan kalkması hedefleniyor.

"KAPORA DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT EDİLMELİ"

Tüketiciler Konfederasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ikinci el otomobil alım satımında özellikle dolandırıcılık olaylarıyla çok sık karşılaşıldığına işaret etti.

NOTERLER SİSTEMİN GÜVENLİ OLDUĞU YÖNÜNDE VATANDAŞLARI AYDINLATMALI

Koçal, tüketicilerin uygulamaya ilişkin bazı tedirginlikler yaşayabileceğine dikkati çekerek, "Sistemin iyi işlemesi ve tüketicilerin sisteme güvenmesi için noterlere de iş düşüyor, noterler sistemin güvenli olduğu yönünde vatandaşları aydınlatmalı. Ancak sahtekarlar kapora alarak dolandırmaya devam edebilirler. Bunun önleyici tedbirlerin de alınması gerekir." dedi.

ARAÇ SATIŞLARINDAKİ VERGİ VE SATIŞ MASRAFLARI

Sistemin güvenli şekilde işlemesi için araç satışlarındaki vergi yükü ve satış masraflarının da gözden geçirilmesi gerektiğini bildiren Koçal, şu değerlendirmede bulundu:

Vatandaşlar satın aldığı taşıtın bedelinin tamamını banka üzerinden ödeyeceği için burada aracın gerçek değerinin gösterilmesi önem taşıyor. Aksi takdirde araçta gizli ayıp varsa ya da araçla ilgili yanlış bilgi verilirse bedel iadesi, alım satım işlemi sırasında gösterilen değer üzerinden yapılır. Bu sistem tüketicilerin lehine ancak alım-satım ve diğer vergilerdeki oranlar gözden geçirilerek aracın gerçek bedelinin sistemden ödenmesi sağlanmalı.

"SATIŞ SONRASI MAĞDURİYETLERİN DE ÖNÜNE GEÇEBİLİR"

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç da ticarette güvenin hem satıcı hem de alıcı açısından büyük önem taşıdığını bildirerek şöyle konuştu:

Güvenli ticaret, tüketicilerin korunması, dolandırıcılığın önlenmesi için hayati bir unsurdur. İkinci el araç alım satımlarında, satıcı ve alıcıların güven duyarak işlem yapmasının önemli olduğunu düşünüyorum, herkes dolandırılma korkusu yaşamadan ticaret yapabilmeli.

"UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE ÖNEMLİ BİR ADIM"

Kılıç, motorlu kara taşıtlarının alım ve satımında güvenli ödeme sisteminin zorunlu hale getirilmesinin, dolandırıcılık vakalarının önlenmesi ve tüketici ile satıcı arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde önemli bir adım olacağını anlattı.

Vatandaşların araç aldıktan sonra da bazı mağduriyetler yaşayabildiğine işaret eden Kılıç, şunları kaydetti:

Bu durumda, tüketici satıcıyla iletişime geçtiğinde ve satıcı sorumluluğu kabul etmediğinde, yasal haklarını kullanma yoluna başvurabilir. Kanunda 'bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme' imkanı vardır. Vatandaş, satın aldığı aracı geri verip ödediği paranın iadesini istediğinde Güvenli Ödeme Sistemi sağlam bir delil işlevi görecektir. Sistem, sadece dolandırıcılığın önüne geçmekle kalmaz, aynı zamanda tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde önemli bir dayanak sağlar.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)