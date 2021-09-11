Güzellik ve bakım sektörü 1.5 milyar dolarlık ekonomi oluşturacak

Koronavirüs salgınının kısıtlarının normalleşmeyi başladığı günümüzde artık fuarlar da bir bir devreye girmeye başladı. Güzellik fuarı de sektörün merakla beklediği etkinliklerin başında yer alıyordu.

Yıllardır güzellik sektörünü bir araya getiren Güzellik ve Bakım Fuarı’nda yine en son güzellik trendleri ve gelişmiş teknolojiler sergilenirken bu yıl sektörün öncüsü Almanya, Fransa, İrlanda, ABD, İngiltere, Avustralya ve Güney Kore’den birçok marka da fuarda yerini aldı.

FUARIN SEKTÖRE KATKISI 1-1.5 MİLYAR DOLARI

Güzellik ve Bakım Fuarı Lütfi Kırdar Rumeli Salonu’nda kapılarını açtı. Bu yıl 33’üncüsü düzenlenen fuar yerli ve uluslararası markaları bir araya getirdi. Fuar, 4 gün boyunca 45 ülkeden gelenlerle birlikte yaklaşık 30 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayacak ve 1-1 milyar 500 milyon dolarlık ekonomik katkı sağlayacak.

45 ÜLKEDEN 30 BİN PROFESYONEL ZİYARETÇİ

Güzellik ve Bakım Fuarı’na Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturalya’dan ABD’ye, Rusya’dan Latin Amerika ülkelerine, Nijerya, Tunus gibi Afrika ülkelerinden Suudi Arabistan’a, Katar gibi Arap Yarımadası’ndan Hong Kong gibi Uzak Doğu’ya kadar 45 ülkeden gelenlerle birlikte yaklaşık 30 bin profesyonel ziyaretçi bekleniyor.

"MEDİKAL ESTETİK UYGULAMASINDA AVRUPA BİRİNCİSİYİZ"

Güzellik ve Bakım Fuarı Proje Direktörü Gökhan Büyükataman “Uygulama sayısı bakımından Avrupa 1’incisi ve Dünya 5’incisi olan ülkemizde kadınlarımız yıllık 400 bin liralık harcama yaparak medikal estetik alanının gelişimine ivme kazandırıyor.

YERLİ CİHAZ ÜRETİMİ YÜZDE 30 ARTTI

Geçen seneden bu yana sektörde yerli cihaz üretiminin yüzde 30 arttığını söyleyebiliriz. Fuarımızda sayısı artmış yerli ürünler, yerli medikal estetik cihazları ilk defa sergilenecek. Geçen sene de vardı ama bu sene hem sayıları arttı hem de teknolojileri gelişti ve Avrupalılarla rekabet edecek düzeye geldi.” dedi.