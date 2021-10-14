G7, küresel tedarik zinciri baskısına karşı iş birliği yaptı

Washington'da düzenlenen G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda ortak bir karara daha imza atıldı.

G7 ülkelerinin maliye bakanları, küresel ekonominin salgının ardından yeniden büyümeye geçerken artan küresel tedarik zinciri baskısına karşı birlikte hareket etme kararı aldı.

İNGİLTERE MALİYE BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

İngiltere Maliye Bakanlığı'ndan, küresel tedarik zincirindeki sorunların giderilmesi amacıyla iş birliği mesajı verildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, küresel ekonominin salgından çıkarken tedarik zincirlerinin daha dayanıklı olmasını sağlamak için küresel iş birliğini artırmanın önemini vurguladı.

"ORTAK ZORLUKLARIN ÇÖZÜMÜNDE İŞ BİRLİĞİ YAPMALI"

Sunak, "Tedarik zinciri sorunları küresel olarak hissediliyor. Dünyanın dört bir yanındaki finans liderleri, ortak zorlukların çözümü yolunda iş birliği yapmalı. Bugün toplantıda, önümüzdeki aylarda daha yakın çalışma konusunda anlaşmaya vardık. Birlikte güçlü ve dayanıklı bir (ekonomik) toparlanma inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

DİJİTAL PARA, KAMU POLİTİKASI VE DÜZENLEYİCİ SORUNLARI DA GÜNDEME GETİRİYOR

G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının katıldığı toplantının ardından yapılan bir önceki açıklamada, merkez bankası dijital para birimlerinin merkez bankalarının parasal ve finansal istikrar hedeflerini yerine getirme kabiliyetine zarar vermemesi gerektiği belirtilmişti. Açıklamada, dijital para ve ödemelerdeki inovasyonun önemli faydalar sağlama potansiyeli olduğu ancak bunların önemli kamu politikası ve düzenleyici sorunları da gündeme getirdiği kaydedilmişti.