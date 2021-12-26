Haberleşme sektörü yüzde 19 büyüdü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, haberleşme sektörünün yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 19 büyüdüğünü aktardı.

Koronavirüs salgınıyla alışkanlıklar değişti; hayatın her alanında dijitalleşme, bilişim ve elektronik haberleşme teknolojileri gelişerek hayatta daha çok yer aldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK) bu gelişmeleri izlemek için "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu"nu yayınlandı.

"MOBİL ABONE SAYISI DA 87 MİLYONA DAYANDI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, raporu değerlendirerek, "Üçüncü çeyrekte yüzde 19 büyüdü. Mobil abone sayısı da 87 milyona dayandı. Fiber altyapı uzunluğu da 455 bin kilometreyi aştı." ifadesini kullandı.

"İNTERNETE TAŞINAN HER HİZMET VERİ ARTIŞI OLARAK YANSIYOR"

İnternete taşınan her hizmetin, şebekelerde kullanılan veri miktarı ve bağlantı sayısına artış olarak yansıdığını kaydeden Karaismailoğlu, taleple gelen büyümenin ilerleyen günlerde fırsata çevrilmesi gerektiğini ifade etti.

"3,6 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPILDI"

Yapılan yatırımların sektöre etkisine dikkati çeken Karaismailoğlu, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde sektördeki net satış gelirlerinin yüzde 19 artarak 23,8 milyar lirayı aştığını bildirdi.

Karaismailoğlu, yılın üçüncü çeyreğinde işletmecilerce yapılan yatırımların toplam tutarının 3,6 milyar lira seviyelerinde olduğuna işaret ederek, "Mobil abone sayısı 86,9 milyon olurken, abone yaygınlığının yüzde 104 olduğu belirlendi. Bu abonelerin 80,8 milyonu 4,5G abonesidir." ifadesini kullandı.

"TAŞINAN MOBİL NUMARA SAYISI TOPLAMDA 155.1 MİLYON OLDU"

Makineler arası iletişim (M2M) abone sayısının 7,2 milyona ulaştığını belirten Karaismailoğlu, taşınan mobil numara sayısının toplamda 155,1 milyon olduğunu bildirdi.

"ABONE SAYISINDA EN YÜKSEK ORANSAL ARTIŞ 'EVE KADAR FİBER'DE"

Bu çeyrekte ise 2,6 milyon numara taşındığını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Toplam genişbant internet abone sayımız 69,7 milyonu mobil olmak üzere 87,5 milyona çıktı. Genişbant internet abone sayımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 artış kaydetti. Abone sayısında en yüksek oransal artış yüzde 32,2 ile 'Eve Kadar Fiber' abone sayısında yaşandı. Bunu yüzde 10,8'lik bir oranla 'Kablo İnternet' abone sayısı takip etti. Sabit genişbant abonelerinin aylık ortalama data kullanımı 206 GByte olurken, mobil abonelerin aylık ortalama kullanımı ise 11,3 GByte'a ulaştı."

Karaismailoğlu, Türkiye'deki toplam fiber altyapı uzunluğunun yıllık yüzde 10,1 artarak 455 bin kilometreyi geçtiğinin altını çizerek, sektördeki gelişmenin yılın son çeyreğinde de sürmesinin beklendiğine dikkati çekti.