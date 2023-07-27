Hafize Gaye Erkan: Benden siyasi bir açıklama alamayacaksınız Gazetecilerin siyasi sorularına cevap vermeyen TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, bu konuda kararlılığını göstererek görevde olduğu sürece siyasi açıklama yapmayacağını söyledi.

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ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın üçüncü enflasyon raporu için kameraların karşısına geçti.

Erkan, sunumunu yaptıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erkan'a, soru cevap kısmında Merkez Bankası'nın kararlarına siyasi baskı uygulanıp uygulanmadığı soruldu.

FOX Haber muhabiri ise, Erkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşı karşıya getirmek için, Erdoğan'ın faiz ve enflasyon konusundaki açıklamalarını hatırlattı.

Hafize Gaye Erkan'a Erdoğan'ın görüşleri hakkında ne düşündüğünü sordu.

"Benden siyasi demeç alamayacaksınız"

Erkan, kendisine yöneltilen siyasi sorulara cevap vermezken bir de uyarı yaptı.

Görevde olduğu sürece siyasi bir demeç vermeyeceğini söyleyen Erkan, "Merkez Bankası Başkanı olarak benden hiçbir zaman hiçbir siyasi açıklama alamayacaksınız. O yüzden uğraşmayalım sorularla arkadaşlar." diye konuştu.