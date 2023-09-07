Hafize Gaye Erkan'dan enflasyonla mücadele mesajı Orta Vadeli Program'ı değerlendiren, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan önceliklerinin enflasyonu düşürmek olduğunu ve bundan taviz vermeyeceklerini söyledi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, basın temsilcisiyle Ankara’da bir araya geldi.

Toplantıya Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyesi bakanlar ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da katıldı.

Dün açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) özelinde soruları yanıtlayan Erkan, ilk önceliklerinin enflasyonu düşürmek olduğunu söyledi.

"Birinci önceliğimiz dezenflasyon"

Erkan şöyle konuştu:

"Birinci önceliğimiz dezenflasyon, bundan taviz yok. 2024 yılında dezenflasyonun tesisi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Sıkılaştırıcı para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınacağını öngörüyoruz."

Erkan, politika faizlerine yönelik soruları da yanıtladı.

"TL dönüşümünü kademeli bir şekilde yapacağız"

Denge reel faizin nereye oturacağının zaman içerisinde görüleceğini anlatan Erkan, “Şu noktada faiz rakamları ortaya atmak doğru olmaz. Hep birlikte gözlemleyerek bakmak elzemdir.” dedi.

Erkan, “TL’nin dönüşünü sakin, kademeli bir şekilde yapacağız. TL enstüramanlarını tasarruf aracı olarak belirlemek ona sahip çıkmaktır.” diye konuştu.