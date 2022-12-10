Hafta sonu altın fiyatları! 10 Aralık'ta çeyrek altın 1.780 lira

Altın fiyatları yükselişini sürdürürken önümüzdeki hafta yakından takip edilecek.

Altın fiyatları dünyadaki merkez bankalarının ekonomiyi dizginlemek için attığı adımların sonucunda yükseliyor. Altın yatırımcıları hafta sonu da fiyatları takip ediyor.

Geçtiğimiz aylarda en dip seviyeyi görerek 1.700 doların altına düşen altının ons altın bugün 1.797 dolardan işlem görüyor.

Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları

Gram altın 1.077 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın 1.780 lira üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet altını 7 bin 253 liradan işlem görüyor.

Tam altın 7 bin 121 liradan işlem görüyor.

Yarım altın 3 bin 560 liradan işlem görüyor.