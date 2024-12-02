Haftanın ilk iş günü piyasalar! 2 Aralık'ta altın düşüşte, dolar artışta

AA & Ensonhaber

Dünya genelinde yükselen jeopolitik risklerin etkisiyle son 4 iş gününde değer kazanan altın güçlenen doların alternatif maliyetini artırmasıyla yeni haftaya yüzde 0,9 azalışla 2 bin 622 dolardan başladı.

Gram altın ise 2 bin 931 liradayken, çeyrek altın 4 bin 971 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 251 liradan, tam altın 19 bin 882 liradan ve yarım altın ise 9 bin 943 liradan işlem görüyor.

DÖVİZ

Dolar/TL cuma günü yüzde 0,3 artışla 34,7030'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen üzerinde 34,7286'ten işlem görüyor.

Dolar yükselirken euro yüzde 0,34 değer kaybederek, 36,6247 liraya geriledi.

Sterlin ise yüzde 0,34 değer kaybederek, 43,7263 liraya indi.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 değer kazanarak 9.652,00 puandan tamamlarken, gözler yarın açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,51 düşüşle 9.602,31 puandan başladı

BRENT PETROL

Emtia tarafında, OPEC+ toplantısı yaklaşırken Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 azalışla 72,2 dolardan alıcı buldu.

Bakırın libresi yüzde 0,8 düşüşle 4,06 dolardan satılıyor.

BİTCOİN

Bitcoin ise düne göre yüzde 0,03 ve 30,5 dolar artışla 96 bin 384,4 dolara çıktı.