Haftanın ilk iş gününde piyasalar: 16 Eylül'de altın, döviz ve Bitcoin Haftanın ilk iş gününde dünyada ons altın 2 bin 586 dolara kadar yükselirken yurt içinde gram altın da geçen hafta başladığı yükseliş seyrini bugün 2 bin 825 liraya çıkardı.

AA & Ensonhaber

Geçen hafta yurt içinde gram altın rekor kırdı.

Altının ons fiyatı ise cuma günü 2 bin 586 dolar seviyesini görerek rekor kırmasının ardından bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 2.578 dolardan kapandı.

Ons altın, yeni haftanın ilk işlem gününde ise 2 bin 589 dolar ile rekor tazelerken şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 586 dolardan işlem görüyor.

ALTIN REKOR SERİSİNE GEÇEN HAFTADAN GİRDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,29 artışla 2 bin 812 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,89 yükselişle 18 bin 507 liraya kadar çıktı. Geçen hafta sonu 4 bin 605 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 650 liraya kadar yükseldi.

Bugün ise gram altın 2 bin 825 lirayla rekor serisine devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatları söyle:

Gram altın: 2 bin 825 lira

Çeyrek altın: 4 bin 792 lira

Cumhuriyet altını: 19 bin 523 lira

Tam altın: 19 bin 168 lira

Yarım altın: 9 bin 584 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,1 yükselişle 33,9499'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 33,9710 seviyesinden işlem gördü.

Döviz fiyatları, serbest piyasada şu rakamlardan satılıyor:

Dolar: 33,9493 lira

Euro: 37,7135 lira

Sterlin: 44,5155 lira

BORSA İSTANBUL

Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,73 artışla 9.685,49 puandan tamamladı.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı cuma günü yüzde 0,2 düşerken, yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,8 değer kaybıyla 71,1 dolar seviyesinde bulunuyor.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, şu anda yüzde 2,52 düşüş ve 1.508 dolar zararla 58 bin 659 dolardan işlem görüyor.