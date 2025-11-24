Haftanın ilk iş gününde piyasalar! Altın fiyatı baskı altında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine dair öngörülerin güçlenmesi ve Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin olumlu gelişmelerle haftaya pozitif başlangıç yaptı.

Küresel piyasalarda faiz indirim beklentileri ve azalan jeopolitik gerilim risk iştahını artırdı.

Rusya ve Ukrayna barış sürecine ilişkin olumlu gelişmelerin jeopolitik risklerin azalmasını sağlamasıyla altının onsu yüzde 0,6 azalışla 4 bin 45 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Altın, haftanın ilk işlem gününe değer kaybıyla başladı.

Gram altın: 5 bin 528 lira

Çeyrek altın: 9 bin 378 lira

Cumhuriyet altını: 38 bin 210 lira

Tam altın: 37 bin 515 lira

Yarım altın: 18 bin 756 lira

SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

Cuma günü doların satış fiyatı 42,4440, euronun satış fiyatı ise 48,9370 lira olmuştu.

Serbest piyasada 42,4430 liradan alınan dolar, 42,4450 liradan satılıyor. 48,9490 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,9510 lira oldu.

BRENT PETROL

Geçen hafta yüzde 3,1 ile 6 Ekim haftasından bu yana en hızlı haftalık düşüşünü kaydeden Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,1 artışla 61,9 dolarda seyrediyor.



VİOP CUMA GÜNÜ AKŞAM SEANSINDA YÜKSELDİ

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,52 değer kaybederek 10.922,86 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,18 arttı.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin yüzde 1,36 artarak 87 bin 40,6 dolara yükseldi.

GÜNDEM

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ile kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi ile Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.