Hak-İş'ten asgari ücretin beklentilere göre artırılması talebi

Hak-İş, asgari ücretin beklentilere ve ülke gerçeklerine denk düşecek şekilde artırılmasını savunarak, enflasyon oranlarının dikkate alınacağı ve refah payı ilave edileceği bir rakam bekliyor.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretin gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek için kullanılması gereken temel bir sosyal politika aracı olduğunu belirterek, "Asgari ücret beklentilere ve ülkemiz gerçeklerine denk düşecek bir şekilde artırılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

“İNSAN ONURUNA YAKIŞIR ŞEKİLDE YAŞAYACAK BİR GELİR”

Arslan, açıklamasında, asgari ücretin bir pazarlık ücretinden ziyade işçinin ailesiyle insan onuruna yakışır şekilde yaşayacağı gelir olarak belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Arslan, asgari ücretin, gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek için kullanılması gereken temel bir sosyal politika aracı olduğunu belirterek, “Asgari ücretin beklentilere ve ülkemiz gerçeklerine denk düşecek bir şekilde artırılması gerekmektedir. Ülkemiz pandemi koşulları sebebiyle olağanüstü bir dönemden geçmektedir. Hükümetimiz çalışma hayatına yönelik önlem ve tedbirleri hayata geçirmiştir. Ancak özellikle bazı sektörde çalışanların mağdur olduğu, iş ve gelir kaybı yaşadığı kritik bir süreç yaşanmaktadır. Asgari ücret belirlenirken bu mağduriyetleri giderecek, toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiği göz önüne alınacak, aile yükümlülüklerini de kapsayacak şekilde belirlenmesi konusunda temel ısrarımız ve talebimiz söz konusudur."

“ASGARİ ÜCRET, AGİ HARİÇ VE NET OLARAK AÇIKLANSIN”

Arslan, asgari ücretin Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç ve net olarak açıklanması gerektiğine dikkati çekerek, "Asgari ücret belirlenirken yıl sonunda gerçekleşen enflasyon oranları dikkate alınmalı ve bu oranın üzerine iyileştirme ve refah payı ilave edilmelidir. Konfederasyonumuz, gelir dağılımının adil bir şekilde gerçekleşmesine yönelik olarak bireylerin gelirlerine, harcamalarına ve servetlerine göre vergiye tabi tutulması konusundaki her türlü çalışmayı desteklemektedir.

ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKÜ KALDIRILSIN

Bu çerçevede asgari ücretin üzerindeki vergi yükünün kaldırılmasını, ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmının vergiden muaf olmasını talep etmekteyiz." dedi.