Hak-İş'ten, Lübnan'da sendikalar, halk ve Filistinlilerle dayanışma mesajı

Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Arslan, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamadan etkilenen Lübnan Sendikalar Konfederasyonu'na dayanışma ziyaretinde bulundu.

Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş ile Lübnan Sendikalar Konfederasyonu arasındaki iş birliğinin Beyrut'taki patlamanın ardından yeni bir aşamaya geçtiğini dile getirdi.

Arslan, söz konusu patlamanın Lübnan halkının tüm kesimlerini etkilediği gibi işçi kesimini de etkilediği ve bu bağlamda kendileriyle dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Dayanışmayı bir program çerçevesinde daha ileriye taşıma hedefiyle Lübnan Sendikalar Konfederasyonundan gelen davete uyarak Beyrut'a geldiklerini dile getiren Arslan, patlama sırasında hasar gören Lübnan Sendikalar Konfederasyonu merkezi ile başlattıkları ziyaretlerini, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, ülkedeki Filistinli mültecilerin kaldığı kamplar ve Lübnanlı bazı yetkililer ile bir araya gelerek tamamladıklarını ifade etti.

İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

İki günlük yoğun temasları boyunca Türkiye ile Lübnan arasındaki güçlü bağlara tanıklık ettiklerini anlatan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihi, kültürel, siyasi ve coğrafi birlikteliğimizi daha ileriye taşıma adına çalışmalar yapılması gerekiyor. Hak-İş Konfederasyonu da bu süre içerisinde Lübnan Sendikalar Konfederasyonu ile pek çok konuda olduğu gibi ikili iş birliğini geliştirmek, özellikle Filistin konusunda da birliğimizi daha da ileriye taşımak içi ikili iş birliğini imzaladık. Bu anlaşmamız çerçevesinde önümüzdeki süreçte yine Lübnanlı sendikacılarla bazı projeleri hayata geçirmeye çalışacağız.

Lübnan'ın koronavirüs ve Beyrut Limanı'ndaki patlamanın arkasında bıraktığı yıkım nedeniyle çok zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Arslan, burada yaşananlarla ilgili Dünya Sendikal Hareketine mesajlar vereceklerini belirtti.

MÜLTECİLERİN YAŞADIĞI KİMLİK SORUNU

Filistinli Sendika Federasyonu ile yaptıkları görüşmede de mültecilerin yaşadığı kimlik sorununun yanında bazı meslekleri yapamama gibi ciddi sıkıntılara tanıklık ettiklerini ifade eden Arslan, kamplardaki mevcut sorunların yanı sıra Filistin davasının dünya kamuoyuyla paylaşılması yönünde talepler dinlediklerini söyledi.

LÜBNAN'A YAPILAN YARDIMLAR

Hak-İş Başkanı Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin Lübnan'a ciddi yardımlarının olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hem Filistinli mültecilerin yaşadığı kamplarda yaşanan zorluklar, hem Lübnan halkının yaşadığı zorluklar, hem Lübnanlı sendikaların yaşadığı zorlukları uluslararası platforma taşıyacağız. Türk halkına da Lübnan konusunda daha fazla destek, daha fazla katkı vermesi hususunu ifade edeceğiz."