Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Aran, verdiği röportajda TCMB’nin kasım ayında yapacağı hareketi öne çektiğini, aralıkta ise 100 baz puanlık daha faiz indirimi beklediğini söyledi.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Bloomberg HT yayınında makro ekonomi ve bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirme yaparak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son para politikası toplantısında politika faizini 100 baz puan düşürülmesini öngördüğünü aktardı.

Aran, kurdaki yükselişin ihracatçıyı desteklediğine, ithalatı pahalılaştırdığı için de yurt içindeki üretimi teşvik ettiğine işaret etti.

“YÜKSEK KURUN BİLİNÇLİ BİR TERCİH OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Aran, "Yüksek kurun bu kapsamda bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyorum. Kur düşsün istenmiyor. O nedenle kur artışının, enflasyon etkisini hariç tutuyorum tabii, üretimi teşvik etmek için kullanıldığını sanıyorum." ifadelerini kullandı.

“KASIM-ARALIK AYINDA BEKLEDİĞİ İNDİRİMİ, BASKIYI SAVABİLMEK İÇİN TCMB'NİN ÖNDEN YAPABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞTÜM”

Aran, verdiği röportajda “Tüm merkez bankalarının nasıl bir baskı altında olduğunu biliyoruz. Tüm merkez bankalarında olduğu gibi bizde de bir baskı oluştu. Sektörün normal şartlarda kasım-aralık ayında beklediği indirimi, baskıyı savabilmek için TCMB'nin önden yapabileceğini düşünmüştüm.

"ARALIKTA BİR 100 BAZ PUAN DAHA İNDİRİM ÖNGÖRÜYORUM"

TCMB, kasım ayında yapacağı indirimi öne çekmiş gibi görünüyor. Ama piyasalar açısından bir risk aldığını düşünüyorum. Aralıkta bir 100 baz puan daha indirim öngörüyorum.” şeklinde açıklama yaptı.

Hakan Aran: Aralıkta 100 baz puanlık daha faiz indirimi gelecek VİDEO

"KONJONKTÜR BİZE İLERİDE FAİZ İNDİRİM İMKANI SAĞLAMAYABİLİRDİ"

Aran, faiz indirimi ile ilgili değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

“Sanayicinin belirsizliğinin para politikası aracılığıyla giderilmesi pek kolay değil. O yüzden belirsizliğin 6-8 ay devam edeceği, zor bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Piyasa da öngörülebilirliği istiyor. Hepimiz aynı gemideyiz. TCMB'nin kararıyla ilgili herkes eleştiri hakkını saklı tutmakla birlikte ben bunun rasyonalize edilebileceğini düşünüyorum. Doğrusu yanlışına denk gelebilir. Çünkü konjonktür bize ileride faiz indirim imkanı sağlamayabilirdi.”

“POLİTİKA FAİZİNDE YAŞANAN DÜŞÜŞ MEVDUAT FAİZLERİNE DE YANSIDI”

Aran, politika faizinde yaşanan düşüşün mevduat faizlerine de aynı oranda yani 100 baz puan indirim olarak yansıdığını ancak tüketici kredilerine yansımasının daha geç beklendiğini iletti. Amaçlananın da bu olduğunu kaydeden Aran, kaynakların daha çok ticari kredi kullananlarda etkili olacağına inandığını vurguladı.

"ENFLASYON TEK HANEYE DÜŞECEK"

Enflasyonla ilgili olarak da “Bazen çaresizlik bizi yeni çalışmalara yönlendirir ve burada da yapılan çalışmalarla tek haneli rakamlara ulaşılacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.