Hakem Kurulu, memur zam oranı için üçüncü kez toplandı Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarında uygulanacak zam oranı için devreye giren Hakem Kurulu ilk toplantısını geçtiğimiz cumartesi günü, ikinci toplantısını pazar günü gerçekleştirdi. Kurul, memur zam oranı için bugün tekrar bir araya geldi.

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Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki maaş zam oranının belirleneceği 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayıp, 22 Ağustos'ta sona erdi.

Görüşmelerde, Kamu İşveren Heyeti ile sendikalar arasında 11 hizmet kolunun tamamında mutabakat sağlandı.

Taraflar maaş zam oranında anlaşma sağlayamadı. Karar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na kaldı.

Nihai kararı verecek kurulun ilk toplantısı, cumartesi günü (26 Ağustos) Sayıştay Başkanlığı'nda yapıldı. Dün de bir araya gelen taraflar tekliflerini sundu.

Kurul bugün saat 10.00'da, üçüncü toplantı için buluştu.

Kurul, ay sonuna kadar karar verilecek

Kurulun, kararını vermek için ay sonuna kadar süresi var. Kurulun verdiği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek.

Kuruldaki isimler

Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı kurul; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor.

Kamu İşveren Heyeti'nin maaş zam oranı teklifi neydi?

Kamu İşveren Heyeti, 17 Ağustos'ta teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

Hükümetin teklifi neydi?

Kamu İşveren Heyeti’nin ikinci teklifi 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklindeydi.