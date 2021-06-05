Hakkari, Yüksekova'da koyun kırpma mesaisi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasıyla yaylalara çıkan besiciler et ve süt veriminin artması için yünlerini kırpma işlemlerine başladı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasıyla yaylalara çıkan besiciler, Cilo Dağı eteklerinde hayvanlarının yünlerini kırpıp yazlık bakımlarını yapmaya başladı. Besiciler, koyunlardan elde ettikleri yünü satarak gelir elde ediyor.

Yüksekova’da, kışın ağıllarda beslenen hayvan sürüleri, karların erimesiyle zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı yaylalara çıkarılıyor.

ET VE SÜT VERİMİNİN ARTMASI İÇİN

Uzun geçen kış mevsiminin ardından hayvanlarını yaylalarda otlatarak yemden tasarruf eden besiciler, şimdi de koyunların rahatlaması, et ve süt veriminin artması için yünlerini kırpma işlemlerine başladı.

HAYVANLAR YAYLALARA ÇIKARTILIYOR

Yüksekova’ya 17 kilometrelerce uzaklıktaki Cilo Dağı eteklerinde bulunan Kadı köyü sakinleri her yıl olduğu gibi bu yılda koyun kırpma işlemlerine başladı. Orşe yaylasında yapılan koyun kırpma işlemlerine vatandaşlar da ilgi gösterdi.

HAYVANLARIN SICAK HAVADA RAHATLAMASI AMAÇLANIYOR

Hayvanların sıcak havada rahatlaması için kırpma işlemi yaptıklarını belirten Gökhan Kaplan, "Her yıl haziran ayında köylüler olarak bir araya geliyoruz ve koyunlarımızı şenlik havasında kırpıyoruz. Her sene imece usulü ile Orşe yaylasında toplanıyoruz. Kendi aralarımızda ilk önce yemek için koyun ve keçi kesiyoruz.

KOYUN KIRPMA MESAİMİZ ŞENLİK HAVASINDA GEÇİYOR

Bir şenlik havasında koyun kırpma mesaimiz başlıyor. Bizde hayvancılık giderek azalmaya başlıyor. Amacımız hayvancılığı attırmak yükseğe taşıyıp ülkemize katkımız olsun istiyoruz. Bu konuda devletimizin de desteklerini bekliyoruz.

YÜNLERDEN YORGAN YASTIK

Kırptığımız koyunların yünleriyle evlerimizde yatak, yorgan, yastık yapıyoruz." dedi.